Marsala senza acqua, tranciata la condotta a Cozzaro durante la posa della fibra ottica

Continua a mancare l’acqua a Marsala anche se la squadra di operai e tecnici operai hanno continuato a lavorare, pure la notte, nella riparazione del danno alle rete idrica in via Vito Pipitone (contrada Cozzaro). Dopo il primo intervento dei Vigili del Fuoco per far defluire l’acqua fuoriuscita dalla condotta, a partire dalla tarda serata di ieri si è proceduto allo scavo nel tratto di strada interessato. A ciò ha fatto seguito la fase di riparazione dello squarcio provocato dai mezzi dell’ENEL (stavano eseguendo lavori per la fibra ottica). Riparazione ancora in corso e la cui tenuta dovrà essere verificata, al termine della quale riprenderà la normale erogazione idrica.

