Marsala: Scuola per Giovani Amministratori, l’ANCI seleziona la consigliera Luana Alagna

Luana Alagna, consigliere comunale di Marsala, è stata ammessa a partecipare alla Scuola Giovani Amministratori Under 36 – ANCI ForsAM. Farà parte dei 40 amministratori italiani – e la stessa Alagna è l’unica siciliana selezionata – che dal 26 al 30 luglio frequenteranno la “summer school”, un corso propedeutico svolto dall’Associazione nazionale Comuni Italiani. Un’esperienza entusiasmante per la consigliera, la quale dichiara: “Sono estremamente felice di aver superato con successo le prove di selezione ed essere stata ammessa alla scuola che, per me, rappresenta un privilegio e un’opportunità di formazione, nonché di crescita essenziale ed importante”.

Dopo la “summer school”, la consigliera Alagna seguirà il Corso di formazione specialistica in Amministrazione Municipale. Questo si articolerà in un percorso integrato di formazione lungo un periodo di nove mesi (luglio 2018 – marzo 2019), sulle diverse aree tematiche, tra cui diritto amministrativo e degli Enti locali, welfare, servizi pubblici locali, fonti di finanziamento e Innovazione nelle città. Complessivamente, 200 ore d’aula, con lezioni frontali e attività di project work, studio individuale e di gruppo.