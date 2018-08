Marsala, scoperta un’altra piantagione di “marijuana”

Una nuova piantagione di marijuana è stata scoperta a Marsala dai Carabinieri della locale Compagnia nell’ambito di un servizio a largo raggio finalizzato al contrasto della produzione di sostanze stupefacenti, In un appezzamento di terra di contrada Cardilla i militari hanno rinvenuto 80 piante già estirpate da avviare all’essiccazione.

Nello specifico, le piante in questione, con altezza variabile tra 1,5 e 3 metri, sono state scoperte all’interno di alcuni sacchi in plastica neri, lungo il muro perimetrale di un terreno incolto e di libero accesso sito nei pressi dell’ex discoteca estiva “La Siesta”, ormai da decenni in completo stato di abbandono.

Qualora lo stupefacente sottoposto a sequestro dai Carabinieri fosse arrivato sulle piazze di spaccio marsalesi, avrebbe fruttato un introito di oltre 100.000 euro. E’ in corso una specifica attività d’indagine finalizzata ad individuare i responsabili della coltivazione.

Un altro brillante successo per i carabinieri di Marsala impegnati a 360 gradi sul fronte della lotta valla coltivazione e allo spaccio di droga, dopo il maxi sequestro di 24 kg di cocaina avvenuto pochi giorni fa sull’isola di Pantelleria e l’arresto del sessantenne marsalese V.G., sorpreso a metà luglio a coltivare 860 piante di marijuana in Contrada Bosco.