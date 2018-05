Marsala, salvata una tartaruga Caretta acaretta

Tratto in salvo uno splendido esemplare di Caretta Claretta grazie alla collaborazione fra gli utenti del mare e la Capitaneria di Porto di Marsala. In data odierna, alle ore 07:00, a circa 2 miglia ad ovest da Capo Boeo, un pescatore intento nel salpare una rete da pesca, rinveniva un esemplare di tartaruga marina intrappolata nella rete e, vista la presenza di ferite e la fuoriuscita di sangue dall’apertura cloacale posteriore nelle vicinanze della coda, contattava la Guardia Costiera.

Immediatamente si contattavano gli specialisti del centro di Primo Soccorso per Tartarughe Marine che raccomandavano il trasporto in totale sicurezza presso il loro centro per le cure del caso. La tartaruga marina delle dimensioni di 45 cm di lunghezza e 45 cm di larghezza è stata imbarcata sul primo aliscafo utile della Liberty Lines per essere trasportata al Centro di Primo soccorso per Tartarughe Marine AMP che, come noto, ha predisposto un servizio di “SOS Tartarughe” – attivo h24 – al n.3283155313.

Gli esemplari della specie protetta delle tartarughe marine, fondamentale per l’equilibrio dell’ecosistema, si trovano spesso ad interagire con le attività antropiche che, purtroppo, mettono a rischio la sopravvivenza della specie stessa; grazie al tempestivo intervento della Guardia Costiera e dell’Area Marina Protetta delle Isole Egadi, unite alla sensibilità della cittadinanza, ancora una volta è stato scongiurato il rischio della perdita di una splendida tartaruga marina.