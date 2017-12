Marsala, “Romeo e Giulietta 1.1.” al Teatro Impero va in in scena la danza

Venerdì 29 dicembre, all’Impero (ore 21,30) uno spettacolo sui due celebri innamorati di Verona. I biglietti online sul circuito TicketOne. Sconti e agevolazioni anche con il bonus cultura

Con “Romeo e Giulietta 1.1” si chiude la prima parte della Stagione teatrale promossa dal Comune di Marsala. Venerdì 29 dicembre, all’Impero (ore 21,30), Roberto Zappalà – regista e coreografo – mette in scena uno spettacolo sui due celebri innamorati di Verona dove, però, sposta la messa a fuoco dalla coppia alla loro individualità, mescolando le note di Prokofiev a quelle di Pink Floyd, Elvis, Tenco. I due splendidi danzatori Maud de la Purification e Antoine Roux-Briffaud, sensuali e vibranti, danno corpo agli amanti veronesi in una riproposizione delle vicissitudini shakesperiane di Romeo e Giulietta che, significativamente, non vuole parlare d’amore ma essere un atto d’amore verso la vita. Doppio cast – sul palcoscenico anche Gaetano Montecasino e Valeria Zampardi – per questo spettacolo che ha riscosso notevoli consensi dalla critica, e che è un crescendo di passione e danza.

I biglietti d’ingresso (a partire da 10 euro) per assistere allo spettacolo “Romeo e Giulietta 1.1.” si possono acquistare online sul circuito TicketOne e nei punti vendita convenzionati: Marsala (“I Viaggi dello Stagnone” – via Dei Mille), Trapani (“Egatour Viaggi” – via Amm. Staiti), Erice (Bar Tabacchi Fonte – via Argenteria) e Alcamo (“Cicerone Tour” – viale Europa).

Online anche l’acquisto dei biglietti utilizzando il “bonus cultura”, sia per i diciottenni (“18app”) che per gli insegnanti (“carta del docente”).