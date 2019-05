Marsala, rimpatriata degli alunni del Pestalozzi, dopo 40 anni nuovamente insieme

Erano piccoli, timidi, quasi impauriti i “cuccioli” classe ’69 della maestra Isabella Parrinello quando varcarono per la prima volta l’uscio della prima classe del Plesso Enrico Pestalozzi… oggi, cinquantenni o quasi, sono professionisti, impiegati, operai….ma anche genitori e qualcuno persino nonno. Si sono rivisti 44 anni dopo, lo scorso 15 maggio, assieme alla loro insegnante.

La serata conviviale si è aperta, in un noto locale della città, con l’appello. Presente, hanno risposto solo in 15, gli altri erano assenti giustificati, poichè le vicissitudini della vita lì hanno portati fisicamente lontani da Marsala, ma erano presenti col cuore.

Per gli alunni della scuola elementare “Enrico Pestalozzi” di Marsala, quinquennio 1975 /1980 è stato possibile riabbracciarsi e ricordare i momenti vissuti tra i banchi, arricchiti dai raccontati dalla maestra, che ha accettato l’invito dei suoi ex alunni.

“Siamo felici di condividere la nostra emozione, sperando di essere di esempio per le nuove generazioni di compagni di scuola – scrivono gli alunni della maestra Parrinello -.

I partecipanti insieme alla maestra Parrinello Isabella: Alagna Michele, Canale Maria Luisa, Di Bernardo Rossella, Gerardi Matteo, Maniscalco Bice, Marchese Gaspare, Marciante Marinella, Marino Ignazio, Marino Gianpiero, Meo Giovanna, Parrinello Rossella, Patti Giusy, Romano Pietro, Siragusa Catia e Varvaro Anna.

Per gli assenti si sta programmando una nuova rimpatriata durante l’estate in modo che si possano programmare in tempo le ferie e poter essere, nuovamente, tutti insieme, proprio come lo sono stati nel quinquennio della scuola elementare, Enrico Pestalozzi di Marsala.