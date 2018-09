Marsala, ragazzini lanciano sassi dal treno in corsa e feriscono due persone

Non ha avuto tragiche conseguenze, per fortuna, l’atto delinquenziale consumato da alcuni ragazzini, non ancora identificati, che hanno tirato sassi dai vagoni del treno su cui viaggiavano. E’ accaduto ieri pomeriggio a Marsala, all’altezza del passaggio a livello che congiunge corso Calatafimi a Via Roma, nei pressi della Stazione Ferroviaria. L’accaduto è stato denunciato dal segretario della Cgil di Marsala, Piero Genco che, avendo assistito alla scena di ieri pomeriggio, ha scritto su facebook un dettagliato post di sdegno per il vile gesto.

Secondo il racconto del sindacalista alle 17,05 all’altezza del passaggio a livello, durante l’attraversamento del treno, con le sbarre regolarmente abbassate, alcuni giovani (no extracomunitari) che erano a bordo del treno diretto a Trapani avrebbero lanciato delle pietre in direzione delle persone che aspettavano l’apertura delle barre, colpendone due. Un uomo è stato solo fiorato al volto da una pietra mentre una ragazza è stata colpita al fianco, senza seri danni. I fatti sono stati segnalati alla compagnia dei carabinieri di Marsala, per avviare le indagini del caso.

“Mi auguro – ha scritto il sindacalista dalla CGIL Piero Genco – che si sia trattato di un caso sporadico ma soprattutto che i colpevoli vengano rintracciati dagli inquirenti al fine di dare tranquillità e serenità a tutti i nostri concittadini.”