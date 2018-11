Marsala, raccolta differenziata: le novità del servizio porta a porta

Illustrato il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti che, dal prossimo dicembre, entrerà in funzione a Marsala.

Queste alcune novità nel servizio “porta a porta” emerse nel corso dell’odierna presentazione al Monumento ai Mille: il contenitore per la carta sarà di colore blu; il vetro dovrà essere separato dal metallo (questo in contenitore rosso); raddoppierà il passaggio per la raccolta della plastica; saranno distribuiti circa 150 sacchetti a famiglia per il deposito dell’organico.

Ricordiamo che, in atto, sono in distribuzione i contenitori colorati, ciascuno dei quali contiene un numero identificativo. Saranno effettuati due tentativi di recapito a domicilio, dopodichè i contenitori dovranno essere essere ritirati nella sede Energeticambiente di contrada San Silvestro (in prossimità dell’AIAS).