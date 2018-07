Marsala: pulizia straordinaria della costa per i volontari dell’Associazione Sport Turismo Stagnone

Nelle giornate del 25 e 26 luglio gli operatori del mondo del kitesurf riuniti nell’Associazione Sport Turismo Stagnone sono stati impegnati in un’operazione di pulizia straordinaria del tratto di costa dello Stagnone di Marsala, lungo circa 3 km, compreso tra la zona di “Baia dei Fenici” e San Teodoro.

Associati, praticanti locali e molti turisti italiani e stranieri si sono rimboccati le maniche e con grande entusiasmo hanno raccolto svariate centinaia di rifiuti, tra cui molti ingombranti, che sono stati differenziati e conferiti nella vicina isola ecologica di Contrada Ciappola gestita da Energetikambiente. L’operazione di pulizia straordinaria “Stagnone Pulito” è stata fortemente voluta dall’Associazione Sport Turismo Stagnone, che ha provveduto non solo alla rimozione dei rifiuti nella zona in cui operano le varie scuole, ma anche nelle aree demaniali e private adiacenti.

Le associazioni sportive riunite nella Associazione Sport Turismo Stagnone sono già da tempo impegnate nella salvaguardia dell’ambiente della Laguna dello Stagnone e si considerano “guardiani” della sua biosfera.

«A pochi giorni dalla nostra costituzione, abbiamo voluto subito attivarci come associazione in difesa di uno degli ecosistemi più affascinanti d’Italia come quello della Laguna dello Stagnone, un luogo unico al mondo che rappresenta una delle attrattive più importanti del territorio di Marsala e di cui da cittadini siamo orgogliosi. Come operatori del movimento del kitesurf ci sentiamo responsabili in prima persona affinché la Laguna rimanga un luogo di grande fascino naturalistico. In realtà, pensiamo che quello che abbiamo fatto sia del tutto normale e che mantenere pulito il proprio territorio sia una responsabilità quotidiana che ognuno deve assumersi», ha dichiarato Gegé La Barbera, Vicepresidente dell’Associazione Sport Turismo Stagnone.

Contattare l’Associazione Sport Turismo Stagnone è possibile attraverso la pagina Facebook “Associazione Sport Turismo Stagnone” al link http://www.facebook.com/associazionesportturismostagnone