Marsala, proliferano topi, blatte ed insetti; urgono derattizzazione e disinfestazione

Ospiti indesiderati infestano la città è parecchie abitazioni. Con l’arrivo dell’estate, causa forse le difficoltà logistiche del Comune a smaltire tempestivamente i rifiuti solidi urbani nelle discariche già sature, si registra la sgradita presenza di topi, blatte, mosche, zanzare.

In redazione, da tempo, gli impegni giungono numerose segnalazioni di cittadini che denunciano la presenza di topi fra i rifiuti posti ai margini delle strade per la raccolta differenziata porta a porta effettuata dall’Energetikambiente, ex Aimeri. Negli ultimi tempi, da quando è aumentata l’esposizione media dei rifiuti sulle strade, oltre ai ratti anche i gabbiani banchettano con l’immondizia ed essendo particolarmente attenti alla difesa del territorio, da predatori quali sono non gradiscono la presenza di commensali alla loro tavola. Ed ecco che i topi dalle strade hanno raggiunto le abitazioni di tanti marsalesi, sia in centro, sia in periferia: dura legge della natura, la modifica degli stili di vita per la sopravvivenza.

Ritornando a Marsala i topi, le blatte, le zanzare, le mosche infestano la città ed occupano diversi edifici. Una convivenza sgradevole quanto difficile. A dirlo non sono solo le persone che hanno telefonato in redazione. Abbiamo condotto un piccolo sondaggio in un paio di ferramenta della Città i cui gestori hanno confermato i nostri timori.

Negli ultimi mesi sono notevolmente incrementate le vendite di esche topicide, trappole, veleni, colle e aggeggi elettronici ad ultrasuoni. Il tutto dimostra che in città la presenza dei topi é più che mai reale. Urgono rimedi seri, come una derattizzazione, una disinfestazione, una pulizia straordinaria delle caditoie, dei chiusini, dei tombini, ma soprattutto della sede stradale impregnata dai liquidi puzzolenti e poco igienici, il percolato lasciato dai sacchetti dell’umido.

Ambienti “malsani”, oltre alla proliferazione di topi e ratti, diventano l’habitat si tanti altri “parassiti”: blatte, mosche, zanzare, ecc.. Insetti ed animali che con la bella stagione si moltiplicano e infestano il territorio, se non adeguatamente combattuti.

Il Comune di Marsala, soprattutto il primo cittadino che è responsabile dell’igiene e della salute pubblica, ha l’obbligo, il dovere istituzionale, di porre in essere efficaci campagne di derattizzazione e di disinfestazione. E, il primo cittadino di Marsala, essendo medico, dovrebbe sapere meglio degli altri i rischi che incombono sui cittadini a causa della scarsa igiene delle strade e per la presenza di tanti “ospiti indesiderati”.

Questo articolo non vuole essere una formale accusa alla incapacità amministrativa che sta dimostrando questa Pubblica Amministrazione, ma uno stimolo a prendersi realmente cura di Marsala e dei suoi abitanti.