Marsala, precari: stabilizzazione di tutto il personale contrattista

Il 2017 non si poteva chiudere meglio per i precari che da oltre trent’anni, svolgono servizio al Comune. Ieri la giunta municipale, guidata dal sindaco Alberto Di Girolamo, ha adottato l’atto deliberativo con il quale dispone, e di fatto avvia, la stabilizzazione di tutto il personale contrattista, che per tanti anni ha assicurato il dovuto funzionamento della macchina amministrativa dell’Ente Comune.

«Con questa decisione – ha esordito in conferenza stampa il sindaco Di Girolamo – il Comune di Marsala, che già è da esempio per la differenziata, giunta al sessanta per cento, per il riutilizzo delle acque reflue e per le iniziative dell’«Area Vasta» tra cui la bretella stradale che collegherà l’aeroporto di Birgi alla A29 a Mazara del Vallo, ora dà esempio anche per la stabilizzazione dei precari per cui ci sono i soldi almeno per altri dieci anni».

FONTE: GDS.IT