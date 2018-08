Marsala, piove ancora sul parquet della Fortunato Bellina

Con l’arrivo della prima pioggia, dopo una lunga ed arida estate, ritorna a fare acqua la Fortunato Bellina. E la foto è molto più eloquente dello stato in cui versa il parquet d’impianto sportivo. Oggi, ma non è una novità, l’acqua ha invaso la palestra. E pensare che l’Amministrazione Comunale di Marsala l’avrebbe fatta riparare, pare un paio di volte, solo negli ultimi mesi.

Viene lecito chiedersi come siano stati eseguiti i lavori di manutenzione e chi ha redatto la relativa perizia tecnica per avvenuta esecuzione degli stessi a regola d’arte. Queste, e tante altre, sono le domande che si pongono i cittadini per i disagi arrecati agli sportivi che vi si allenano e vi disputano le gare ufficiali; per l’immagine che la città offre a quanti vengo alla Fortunato Bellina per giocare o per vedere la propria squadra del cuore in trasferta; per le casse del comune gravate da lavori di manutenzione che non risolvono il problema. I risultati sono chiari: il parquet è fradicio, inzuppato d’acqua piovana

Per la nostra rubrica Riceviamo & Pubblichiamo diamo spazio ad una lettera pervenutaci in redazione dal gruppo Marsala Città Nostra. Noi non possiamo che constatare che è proprio vero che “a Marsala piove sempre sul parquet” .

Nota diffusa dal gruppo Marsala Città Nostra

“E piovve sul parquet…..

Ebbene si, ancora una volta al primo acquazzone il parquet del Fortunato Bellina diventa una piscina. Nella scorsa stagione sportiva si è dovuta interrompere una partita del campionato di serie A2 con conseguenze economiche a carico della Società Sportiva, oltre al danno d’immagine per l’intera Città. Le foto allegate dimostrano ancora una volta che i lavori, più volte eseguiti nell’ultimo anno, non hanno risolto il problema. Siamo curiosi di conoscere a chi fa capo quest’impresa che ha eseguito le riparazioni, quante migliaia di euro si sono dovuti pagare e chi dell’Amministrazione Comunale ha accertato e avvolarato la qualità dei lavori a nostro avviso mal eseguiti. Come cittadini marsalesi siamo stanchi di veder sprecato il nostro denaro per ottenerne questi risultati, chiediamo a chi ci rappresenta di dare un serio e reale segnale di discontinuità con il passato e passare dalle promesse ai fatti.

Gli Amministratori

gruppo Marsala Città Nostra”