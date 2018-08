Marsala, Piazza Della Vittoria: avviata la rimozione del parquet

L’Ufficio tecnico del Comune di Marsala, da stamattina, sta procedendo alla rimozione dei parquet a suo tempo collocati in Piazza Della Vittoria.

Sono quelli a ridosso delle mura di Porta Nuova, limitrofi al giardino della stessa piazza.

Presentato un progetto alla Regione per il finanziamento che darà un nuovo look a Piazza Della Vittoria, riservandole maggiore attenzione anche per la sua importanza funzionale di ingresso al Parco archeologico.

Alcuni mesi fa – sempre per ragioni di sicurezza – si era proceduto allo smantellamento di una parte esterna del giardino, consentendo altresì la fermata dei bus urbani che transitano sui viali Isonzo/Battisti.

Subito dopo i lavori per i parquet, si procederà alla rimozione di un altro muretto perimetrale del giardino, quello in cui sono collocate le strelitzie che, a causa dell’altezza raggiunta, occultano la visuale panoramica sull’intera piazza.