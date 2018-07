Marsala, passaggio di campana al Rotary Club, Francesca Gerardi subentra a Paola Petitto

Nuova guida per il Rotary Club Marsala – Lilybeo – Isole Egadi; la Professoressa Francesca Gerardi subentra alla collega Paola Petitto.

La tradizionale cerimonia del passaggio della campana si tiene sabato, 7 luglio alle ore 20:30, nella splendida cornice del Disio Resort. La Gerardi, docente di Italiano e Latino del Liceo Linguistico di Marsala, vanta 15 anni di club service che l’hanno vista impegnata nel sociale, principalmente sulle tematiche giovanili e del mondo della scuola, in passato ha ricoperto pure l’incarico di Prefetto nell’anno rotariano 2015-2016.

La Professoressa Gerardi, per l’anno 2018-2019, intende guidare il Rotary Club Marsala, Lilybeo – Isole Egadi su grandi scenari come l’attribuzione del Premio “Paul Harris” ad una giovane donna marsalese che si sta distinguendo in ambito internazionale. La massima onorificenza rotariana sarò consegnata il prossimo 14 luglio alla giovane scienziata Anna Grassellino, Originaria di Marsala (il padre, Vincenzo, è titolare di un centro sanitario e la madre, Anna Maria Angileri, dirigente scolastico del Liceo «Pascasino» è assessore comunale alla Pubblica Istruzione). Anna Grassellino, ingegnere elettronico, lavora negli Stati Uniti e ha ricevuto, nel 2016, dall’allora presidente Barack Obama, il prestigioso riconoscimento Casape, il massimo che il governo degli Stati Uniti offre a giovani e promettenti professionisti nel settore della ricerca scientifica, per le sue scoperte nell’ambito della fisica applicata agli acceleratori di particelle.

Tra le altre iniziative in itinere del nuovo Presidente del Rotary Club di Marsala una giornata di studi presso l’Area Marina Protetta delle Isole Egadi con una visita, tra l’altro, al Centro di Primo Soccorso per le Tartarughe Marine di Favignana, guidata dal professore Lucio Ciappesoni. Un altro momento di approfondimento culturale è previsto, sempre sull’Isola, con la visita della restaurata Tonnara Florio. A breve il Presidente Gerardi intende fare da trade union tra le scuole del territorio e gli enti preposti che le gestiscono (Comune e Consorzio di Trapani) per stimolare iniziative per il recupero delle aree scolastiche “degradate”. Si tratta di aree per lo più esterne che. spesso e volentieri per assenza di risorse economiche, sono in stato di abbandono e non possono essere vissute dalla popolazione scolastica. L’idea della professoressa Gerardi è quella di renderle fruibili attraverso progetti che vanno dagli orti scolastici a quelli botanici, per avvicinare le nuove generazioni ai concetti del rispetto della natura, dell’ambiente, del decoro urbano.