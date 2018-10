Marsala, padre e figlio arrestati per furto di legna da ardere

I militari dell’Aliquota Radiomobile, diretta dal Luogotenente Antonio Pipitone, hanno tratto in arresto Michele Nuccio classe ‘51 e suo figlio Salvatore di 36 anni, sorpresi ad asportare da un’ampia area privata di Contrada Fontanelle, un ingente quantitativo di legna ricavata dall’abbattimento di diversi pini ivi presenti. Muniti di una motosega a scoppio e di un’autovettura pronta a caricare la refurtiva, i due, a causa del forte rumore provocato dalla motosega stessa, non si sono accorti dell’arrivo dei Carabinieri in servizio perlustrativo, venendo immediatamente bloccati e condotti presso la caserma Silvio Mirarchi di Marsala, dove sono stati tratti in arresto per furto aggravato.

Posted by Redazione Marsala News è un portale d'informazione rivolto al territorio che esalta spaccati di cronaca, attualità, politica, sociale, sport, spettacolo, opportunità di lavoro locale, regionale, nazionale, comunitaria.