Marsala, niente falò in spiaggia, multe fino a 1000 euro e denuncia penale

Linea dura dell’Amministrazione comunale di Marsala per garantire la notte di ferragosto la sicurezza e l’incolumità pubblica sulle spiagge. Il primo cittadino, che quest’anno ha concesso musica fino alle 5 del mattino per la notte più attesa dell’estate, non cede di un millimetro sui falò sulle spiagge e richiama l’attenzione della cittadinanza sulle norme che vietano l’accensione di fuochi in spiaggia.

La notizia, non è una novità visto che tale divieto è in vigore da parecchi anni, non è piaciuta ai giovani che, come tradizione vuole dalle prime ore della vigilia di ferragosto occupano con tenute e sacchi a pelo ogni centimetro di spiaggia per potervi trascorrere la notte all’insegna della trasgressione. Del resto i partecipanti sono per lo più adolescenti in piena fase di contestazione che, fra un divieto e l’altro, rischieranno, come accade ogni anno, le tragiche conseguenze di legge, pur di mantenere viva la tradizione del falò di ferragosto.

È questo un divieto a carattere permanente – nel senso che non si limita alla sola stagione balneare – rientrando nella generale disciplina del corretto utilizzo dell’arenile sabbioso. In Sicilia, la norma di riferimento è un Decreto del 2007 dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente che, all’art. 3 riguardante “prescrizioni sull’uso delle spiagge e delle strutture balneari”, espressamente vieta “l’accensione di qualsiasi fuoco in spiaggia”.

Pertanto, per trascorrere serenamente le serate di agosto in spiaggia – e la notte di Ferragosto in particolare – l’Amministrazione comunale ritiene importante richiamare tutti al rispetto delle suddette norme. Pesanti le sanzioni per i trasgressori – fino ad oltre 1000 euro per uso improprio del demanio marittimo – non escludendo i risvolti penali eventualmente conseguenti ai comportamenti illeciti.

Al fine di prevenire gli incendi, un provvedimento del sindaco di Marsala – quale autorità comunale di Protezione civile – vieta di accendere fuochi, a qualsiasi ora, sui terreni incolti e luoghi pubblici dell’intero territorio comunale.