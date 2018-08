Marsala, nessun punto vendita di “grattini” per la sosta nei pressi delle spiagge

Monta la protesta dei bagnanti e dei villeggianti del versante sud di Marsala per l’assenza di punti vendita dei grattini per la sosta negli stalli a strisce blu. La protesta nasce spontanea visto che il disservizio si Manifesta in particolare in prossimità dei lidi balneari e delle spiagge libere del versante sabbioso della città.

Nel versante sud sono operativi dall’inizio della stagione balneare aree di sosta a pagamento delimitate dalle strisce blu. Si tratta di parcheggi a pagamento, per l’appunto «strisce blu», che prevedono la sosta dietro il pagamento di un corrispettivo in base alle ore di occupazione dello stallo. In assenza delle colonnine a Marsala tale corrispettivo si paga anticipatamente mediante l’acquisto delle park card, dei grattini che contengono data, ora e minuti di arrivo. Un modo come tanti altri escogitato dall’Amministrazione Comunale per fare cassa con i proventi e con le multe per i trasgressori.

Una decisione “utile” ad incrementare gli introiti dell’ente, ma non altrettanto “necessaria” per le numerose difficoltà a cui vanno incontro gli utenti, come il problema legato all’acquisto delle «park–card», le tradizionali schede «gratta e parcheggi». Nella zona sud di Marsala, come anche in centro è su tutto il territorio, mancano parchimetri, ma in tale versante sono pure assenti le attività commerciali dove gli automobilisti possono approvvigionarsi delle schede «park-card».

La cosa più grave è che in assenza dal “park card”, esposto ben in vista sul cruscotto, l’automobilista va incontro all’elevazione di un verbale. E le multe durante l’estate, non sono mancate per i trasgressori.