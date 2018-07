Marsala: nasce la Associazione Sport Turismo Stagnone

E’ stata presentata al Sindaco Alberto Di Girolamo e all’Assessore allo Sport e al Turismo Andrea Baiata dal Presidente Michele Rallo e dal Vicepresidente Gegé La Barbera la neocostituita Associazione Sport Turismo Stagnone.

La missione del nuovo sodalizio è favorire ed incrementare il turismo sportivo nella Laguna dello Stagnone ed in tutto il territorio cittadino, con particolare attenzione per le attività legate al kitesurf, sport che per l’indotto turistico di Marsala rappresenta un importante e fondamentale veicolo di promozione in Europa e in tutto il mondo.

L’Associazione Sport Turismo Stagnone si propone di essere un interlocutore serio, competente e autorevole che possa coordinare e mettere in pratica sinergie tra gli operatori del kitesurf ed in generale del turismo, Regione, Provincia, Comune, Guardia Costiera e i vari enti pubblici, al fine di sviluppare un’offerta turistica di qualità per i numerosi visitatori che raggiungono Marsala attratti dall’unicità della Riserva Naturale dello Stagnone.

L’Associazione si farà promotrice di eventi sportivi, della divulgazione di questo sport sano ed ecosostenibile in Italia ed in tutta Europa e dello sviluppo di servizi legati al turismo al fine di stimolare la crescita socioeconomica del territorio.

Si tratta del primo esempio al mondo in cui i diversi sodalizi sportivi del kitesurf di una singola destinazione turistica si riuniscono in un unico comitato al fine di perseguire un obiettivo comune.

Tra le priorità dell’Associazione Sport Turismo Stagnone vi è la creazione, di concerto con gli enti preposti, di un presidio medico permanente o semipermanente che possa garantire non solo la pratica dello sport del kitesurf in piena sicurezza, ma che possa anche offrire i suoi servizi a tutti i cittadini del territorio.

Nell’agenda dell’Associazione vi è inoltre la partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) 2019, che si terrà a Milano dal 10 al 12 febbraio 2019.

Le associazioni sportive riunite nella Associazione Sport Turismo Stagnone sono già da tempo impegnate nella salvaguardia dell’ambiente della Laguna dello Stagnone e si considerano i primi “guardiani” della sua biosfera.

La prima iniziativa concreta in difesa dello Stagnone è in programma per mercoledì 25 luglio a partire dalle ore 9:00, giornata in cui ogni associato si occuperà della pulizia straordinaria della costa. L’azione è naturalmente aperta ad ogni cittadino che vorrà offrire volontariamente il suo contributo.

Ad aver aderito all’Associazione Sport Turismo Stagnone sono già 14 dei 19 sodalizi sportivi, italiani e di tutta Europa, presenti ad oggi nella Laguna dello Stagnone: Stagnone Kitesurf, Sicily Kite Academy, Sicily Kite Park, Level Up, KiteLagune, KBC, Torre Loopa, Kite Season, Kite Station PL, Flow Kite School, Stagnone Kite Corner, Stagnone Kiteboarding, Naish Pro Center Sicily, Follow The Wind.

L’Associazione si propone di raccogliere sempre maggiori adesioni non solo da parte degli operatori legati al kitesurf, ma da tutti quanti gli imprenditori e liberi cittadini che hanno a cuore lo Stagnone e lo sviluppo turistico del territorio marsalese.

Il presidente Michele Rallo esprime grande soddisfazione per la disponibilità e l’apprezzamento del Sindaco Alberto Di Girolamo, della Giunta e di tutta l’Amministrazione del Comune di Marsala nei confronti della nuova realtà: «Per il movimento del kitesurf e il suo indotto turistico è un grande traguardo essere riusciti dopo tanti anni a creare un fronte comune che possa promuovere il “brand” Stagnone a livello italiano e internazionale. Da questo momento nasce lo Stagnone 2.0, un luogo unico al mondo che siamo convinti raccoglierà sempre più consensi e presenze turistiche, offrendo ai visitatori un’esperienza sportiva ma anche culturale di sempre maggiore qualità. L’associazione è aperta ad adesioni da parte di chiunque voglia offrire suo contributo al fine di far crescere l’economia e la popolarità del territorio marsalese. Siamo aperti a liberi cittadini, imprenditori e a qualunque operatore turistico sia presente o voglia operare nell’area della nostra splendida laguna».

Mettersi in contatto con l’Associazione Sport Turismo Stagnone è al momento possibile visitando la pagina Facebook “Associazione Sport Turismo Stagnone” al link http://www.facebook.com/pg/Associazione-Sport-Turismo-Stagnone