Marsala, multato gestore di un lido che noleggiava sdraio ed ombrelloni sulla spiaggia libera

I continui controlli della Guardia Costiera di Marsala, impegnati nell’Operazione Mare Sicuro, hanno portato alla scoperta di un lido balneare il cui gestore noleggiava i propri impianti sulla spiaggia libera. I militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala, diretto dal Tenente di Vascello Nicola Pontillo, su segnalazione di numerosi bagnanti che denunciavano la presenza delle concessioni demaniali a “fisarmonica” (che si allargavano e si stringevano in base al numero di lettini, sdraio ed ombrelloni noleggiati) hanno effettuato una serie di controlli a campione lungo la costa. E, proprio nel versante sud della città, tra le località “Fortino” e “Sibiliana”, hanno appurato la presenza di un gestore che, dopo aver noleggiato tutti gli ombrelloni della sua concessione, aveva continuato ad affittarne altri sul pubblico demanio marittimo, violando le disposizioni di legge.

Questo comportamento illecito, è stato accertato ieri (10 agosto) dagli uomini della Guardia Costiera nei confronti del titolare di uno stabilimento balneare del litorale sud di Marsala. Più specificatamente, in difformità a quanto previsto dal proprio titolo di concessione di area demaniale, noleggiava ombrelloni e sdraio ai clienti in

maniera del tutto arbitraria ed abusiva. Tale condotta, oltre alla violazione delle norme in ambito demaniale, occupando indebitamente tratti di spiaggia libera, permette al titolare dello stabilimento di acquisire un indebito profitto in maniera sleale nei confronti di chi esercita regolarmente la propria professione; nonchè di arrecare un danno a quanti usufruiscono dalla spiaggia libera.

Per tali motivi i militari della Guardia Costiera hanno ordinato l’immediata rimozione degli ombrelloni indebitamente collocati, restituendo una grossa area di spiaggia libera alla pubblica collettività, e applicato la prevista sanzione di € 1032,00 al trasgressore, ai sensi del Codice della Navigazione.

