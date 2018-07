Marsala, maxi rissa davanti la stazione ferroviaria

Una decina di giovani immigrati sabato sera si sono picchiati davanti alla stazione Ferroviaria di Marsala. La scintilla, una discussione per futili motivi a bordo binari, qualche parola di troppo e gli animi si sono accesi. Ed ecco che una decina di ragazzi, il numero é ancora imprecisato, se le sono date di santa ragione una volta fuori dalla stazione. Sul posto, in via Amerigo Fazio si sono portati subito i carabiniericdi una pattuglia che si trovava in zona. Diramato l’allarme altri carabibieri in borghese intervenivano tempestivanente in supporto mentre altri militari convergevano dalle Stazioni periferiche.

Alla vista degli uomini in divisa c’è stato un fuggi fuggi generale soprattutto da parte delle ragazze. Alcune sono scappate in mezzo ai binari della ferrovia, riuscendo a dileguarsi. Solo cinque sono stati fermati dai carabinieri. Oltre all’identificazione, sono tutti giovani extracomunitari, probabilmente ospiti di qualche centro di accoglienza della cittá, sono in corso accertamenti per stabilire eventuali responsabiitá perseguibili a norma di legge.