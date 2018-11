Marsala, manutenzione delle strade: riprendono i lavori

Ripresi, stamani, gli interventi di sistemazione di alcune strade del territorio comunale di Marsala. È quanto comunica l’Assessorato ai lavori Pubblici, diretto da Salvatore Accardi, indicando altresì le zone in cui è stata avviata la manutenzione.

Innanzitutto, la via Salemi – già interessata alla prima fase di lavori lo scorso agosto – dove la sistemazione riguarderà il ripristino dell’asfalto in ampi tratti della trafficata arteria stradale. Sul versante sud, è ancora la via Mazara oggetto di attenzione, con il rifacimento del manto bituminoso che riguarderà diversi chilometri, sia lungo la SS 115 che nelle strade che la intersecano.

Come si ricorderà, pochi mesi fa la manutenzione aveva interessato il versante nord – via Trapani e strade limitrofe – ed era poi proseguita nelle contrade Perino, San G. Tafalia, Bufalata e Paolini. Altri cantieri, infine, riguardarono le contrade Sant’Onofrio e San Silvestro (inclusa via Salemi); mentre nel versante sud furono effettuati interventi nelle vie Sucalora e Spanò, a Strasatti e nelle contrade limitrofe.