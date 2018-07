Marsala, manifestazione contro la mafia domani a San Giovanni

“Lotta alla mafia: un impegno di tutti, per tutti”, è il tema della manifestazione socio-culturale che si terrà domani, martedì 17 luglio, alle ore 21.00, nello spiazzale davanti la chiesa di san Giovanni Battista di Marsala. Relatori saranno Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù e il Dott. Vincenzo Pantaleo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala. Alle ore 18.30 nella suddetta chiesa sarà celebrata, presieduta da don Francesco Fiorino, una Messa di suffragio per i defunti Paolo Borsellino ed i suoi agenti di scorta: Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli.

La celebrazione eucaristica oltre che espressione di sincera gratitudine verso queste persone che hanno dato la vita per noi, ricorda a tutti che siamo in cammino per essere nella luce e nella pace di Dio.

L’appuntamento, alla vigilia del 26° anniversario della tragica strage di via D’Amelio, sarà occasione per presentare la Lettera dei Vescovi di Sicilia “Convertitevi” e per rinnovare una maggiore attenzione alle diverse e complementari azioni di contrasto al fenomeno mafioso seguendo l’operato di Paolo Borsellino.

La suddetta manifestazione è organizzata dall’Opera di Religione “Mons. G. Di Leo”, con la collaborazione della Diocesi di Mazara del Vallo, dell’Associazione antiracket “Libero Futuro”, dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Marsala, del Museo archeologico regionale Lilibeo Marsala ed ha il patrocinio del Comune di Marsala.

Direttore dell’Opera di Religione

Mons. G. Di Leo – Tel. 393.9114018