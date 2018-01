Marsala, Lions e Scuole insieme per riflettere sulla pace

Venerdì 12 gennaio 2018, si è svolta la cerimonia di premiazione del Concorso “Un Poster per la Pace”” presso la sala conferenze del Complesso Monumentale San Pietro a Marsala. Il Concorso è un evento organizzato dal Lions Club International svolto in molti paesi del mondo con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sul tema della pace, è prevista la partecipazione di studenti di età compresa tra gli undici e i tredici anni.

Il Lions Club di Marsala quest’anno ha invitato le classi seconde delle scuole secondarie di primo grado e sono stati otto gli Istituti scolastici di Marsala e Petrosino che hanno aderito. Il tema di quest’anno “Il futuro della pace” è stato interpretato e rielaborato con messaggi iconici sorprendenti. La prima fase del service si è svolta nei mesi di ottobre e novembre 2017 in cui sono state organizzate nelle scuole le esposizioni dei disegni degli studenti, una delegazione Lions Club Marsala, formata dal presidente Sonia Bonfanti e da alcuni membri Lions tra cui in particolare la Professoressa Vitalba Pipitone, che da molti anni cura questo service, si è recata presso le scuole per visionare i lavori degli studenti, consegnare gli attestati a tutti i partecipanti e il poster con il gagliardetto Lions ai dirigenti scolastici: il 25 ottobre presso l’I.C. “Stefano Pellegrino”, il 27 ottobre all’I.C. “Giovanni Paolo II” sezione di San Leonardo, il 30 ottobre presso l’I.C. “Alcide De Gasperi”, il 31 ottobre all’I.C. “Mario Nuccio”, l’8 novembre presso gli istituti comprensivi “Giuseppe Garibaldi” e “Luigi Sturzo” ed infine il 9 novembre presso la Scuola Media “Giuseppe Mazzini” e l’I.C. “Nosengo” di Petrosino.

Un secondo momento è stato il giorno della Cerimonia di premiazione in cui sono stati esposti i lavori più significativi per ogni scuola partecipante. Erano presenti le otto scuole che hanno aderito per Marsala e Petrosino, Sonia Bonfanti, presidente Lions e una delegazione di soci, Alberto Di Girolamo, sindaco di Marsala, Annamaria Angileri, assessore della pubblica istruzione di Marsala, Tommaso La Croce, presidente della circoscrizione, Valeria Torregrossa, delegato del service per la Sicilia occidentale, Enzo Leone, primo vice governatore del distretto Lions 108Yb. Gli elaborati realizzati sono stati 450, ne sono stati selezionati 48, 6 per ogni scuola, 12 dei quali sono stati scelti per la pubblicazione del Calendario Lions 2018 e inviati al Distretto. Alla Cerimonia di premiazione ai 12 autori dei disegni è stato consegnato un Attestato di merito e uno zainetto con il logo Lions, agli altri 36 autori è stato omaggiato un tappetino-mouse. Il Calendario è stato consegnato a tutti.

Il presidente Lions ha ringraziato i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti per avere aderito al Concorso con entusiasmo, “Come Lions speriamo che, al di là dell’impegno messo – così ha affermato Sonia Bonfanti – nella realizzazione dei vostri disegni, ognuno di voi abbia potuto promuovere la pace nel proprio cuore. In una società che vede la necessità di fare convivere popoli di religione e cultura differenti con abitudini diverse, il concetto di pace e di tolleranza reciproca diventa sempre più importante. Ecco perché a trent’anni dal suo primo concorso, il Lions Club International promuove ancor oggi questo tema”. Gli eventi del Concorso “Un Poster per la Pace” hanno mostrato come sia importante il coinvolgimento dei ragazzi nell’affrontare una tematica così attuale e che in questo particolare periodo della storia dell’umanità è molto precaria ed è urgente riflettere sui valori della vita.