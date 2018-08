Marsala, l’avvocato Sammaritano, 8 volte sindaco, ci ha lasciati

I funerali dell’ex sindaco si svolgeranno lunedì alle ore 12,30, presso la Chiesa Madre di Marsala

Circondato dall’affetto dei suoi cari ieri ci ha lasciati Gaspare Sammaritano, avvocato e professore di diritto, uomo di cultura, autore di numerosi libri che, se da una parte possono considerarsi delle autobiografia politiche, dall’altra sono pagine di cronaca marsalese raccontate con un linguaggio diretto, che non risparmia nulla a nessuno.

Gaspare Sammaritano, docente di diritto dell’istituto Tecnico Commerciale Giuseppe Garibaldi, è stato otto volte sindaco di Marsala, Commissario straordinario e politico di grande spessore che si batteva per i diritti dei più deboli. Socialista da sempre, le sue doti personali e professionali, la sua spiccata personalità e l’ottima dialettica lo ha reso protagonista, amato o contrastato, per oltre 30 anni della vita politica cittadina dagli anni ’60 fino all’ ultimo scorcio degli anni ’80. Con lui se ne va un pezzo della storia di Marsala.

I funerali si svolgeranno lunedì alle ore 12,30 in Chiesa Madre

Riposa in pace Gaspare Sammaritano, mio professore di Diritto e primo sindaco che conobbi da aspirante giornalista. A titolo personale e a nome della redazione tutta, esprimo le mie più Sentite Condoglianze ai familiari.

Il cordoglio del Sindaco Alberto Di Girolamo e del Presidente del Consiglio Comunale Enzo .

“Appresa la notizia, esprimiamo il più profondo cordoglio alla moglie e ai figli per la scomparsa dell’avvocato Gaspare Sammartino. In questo momento di dolore siamo vicini ai familiari dell’avvocato Sammaritano, amministratore di grande caratura che ha sempre saputo coniugare l’amore per i suoi affetti personali con lo svolgimento ottimale sia della sua professione che di politico.

Alberto Di Girolamo è Enzo Sturiano”.

Nota del vice presidente del Consiglio Comunale Arturo Galfano

“Nella qualità di capigruppo del psi esprimo il cordoglio del gruppo consiliare per la scomparsa di un un grande rappresentante della storia socialista marsalese. Sindaco per otto volte nella arco di circa un ventennio dagli anni 60 agli anni 80. Sempre legato ai valori socialisti che mai rinnego’. Sammaritano va ricordato come uno dei massimi rappresentanti della buona borghesia marsalese al governo della città del secondo dopoguerra. Modello da indicare in una fase storica come l’attuale segnata dalla confusione e dal decadimento.

Arturo Galfano”