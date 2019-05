Marsala, lavoro in nero: contravvenzionati 2 noti locali pubblici

I Carabinieri della Compagnia di Marsala, nel corso della settimana appena trascorsa, hanno rinforzato i servizi di controllo per reprimere il lavoro in nero nei locali pubblici. Contestualmente è stata rafforzata la presenza dei militi dell’Arma sul territorio di Marsala, grazie all’impiego di numerose unità e mezzi, finalizzati sia alla prevenzione e sia alla repressione dei reati predatori nonchè al contrasto al lavoro nero

i Carabinieri di Marsala, avvalendosi dell’ausilio dei colleghi specializzati del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani, hanno provveduto a controllare diversi esercizi pubblici, con riguardo alla sicurezza e alla regolarità dei lavoratori dipendenti. I controlli effettuati in un noto ristorante del centro storico di Marsala ed in un club privato della periferia nord della città, hanno portato alla contestazione di diverse irregolarità.

In particolare l’attività ispettiva dei Carabinieri del posto e dei colleghi del N.I.L., ha permesso di individuare la presenza di lavoratori non in regola, contestando dunque la violazione della normativa di settore ed elevando sanzioni amministrative per un ammontare rispettivamente di 3.800 e 25.400 euro.

Infine, numerosi sono stati i posti di controllo finalizzati a verificare il pieno rispetto delle norme del codice della strada, con particolare riguardo all’utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco, alla regolarità della documentazione assicurativa ed al divieto di utilizzo del cellulare alla guida.

Nel complesso, in tutto il fine settimana, sono state controllate oltre 900 tra persone e mezzi ed elevate sanzioni amministrative in violazione delle norme sulla sicurezza stradale per un ammontare di oltre 15.000 euro, sottoponendo altresì a fermo amministrativo decine tra ciclomotori ed autovetture.