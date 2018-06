Il Comando della Polizia Municipale di Marsala ha emesso un provvedimento con il quale si istituisce un divieto di transito in alcuni tratti di strade ricadenti nelle contrade Dammusello, Addolorara e Giunchi. A decorrere da oggi – e per circa trenta giorni – infatti, talune carreggiate saranno interessate a lavori per la sostituzione di rete idrica, con conseguente limitazioni al traffico veicolare. Sarà cura dell’Impresa esecutrice dei lavori collocare gli appositi segnali.

