Marsala, l’Agostiniano Padre Sorce festeggia i 70 anni di sacerdozio all’Itria 

La Chiesa Santa Maria dell’Itria, i Padri Agostiniani Scalzi delle comunità siciliane e non e i confratelli brasiliani, si sono ritrovati in questi giorni al Convento marsalese per celebrare il 70° anno di sacerdozio di Padre Vincenzo Sorce, avvenuto il 22 maggio 1948. Persona squisita, i suoi 95 anni li ha dedicati alla spiritualità, alle missioni, agli altri. Nato a Mussomeli ed entrato in seminario a Valverde (CT) nel ’35, fece la vestizione nel Convento di Santa Maria Nuova di Tivoli (RM) per poi essere ordinato sacerdote a Palermo. Ma è in Brasile che, per oltre 40 anni, svolge la sua intensa attività. “I brasiliani sono persone stupende – ci ha detto Padre Sorce -. Accoglienti, pronti ad aiutare il prossimo, sorridenti”.

Il 10 giugno alle 10.30 i fedeli, gli amici e i parenti festeggeranno Padre Sorce con una Santa Messa di ringraziamento da lui celebrata. Per l’occasione saranno presenti diversi parroci dei Padri Agostiniani provenienti da più parti d’Italia, che assieme ai giovani confratelli provenienti dal Brasile si ritroveranno in ritiro spirituale all’Itria per ringraziare il dono della vita e del sacerdozio. Un bel regalo per Padre Sorce, perchè il frutto del lavoro fatto da lui e dagli altri sacerdoti in Sudamerica, ed in Brasile in questo caso specifico, ha portato ad un rinnovato cristianesimo, ad un percorso di fede importante anche per il nostro Paese, per le nostre parrocchie.

Giorno 12 giugno sarà presente anche il Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, Monsignor Domenico Mogavero che festeggerà Vincenzo Sorce, padre saggio e coraggioso.