Marsala, istituita la Sezione Primavera, al Giardino d’infanzia per i bimbi dai 2 ai 3 anni

Marsala si arricchisce di una nuova e moderna offerta formativa: la “Sezione Primavera” che inserisce, in maniera graduale, i bimbi in tenera nel ciclo scolastico, con significativi benefici anche per le famiglie degli stessi piccoli.

La “Sezione Primavera”, il nuovo progetto socio-educativo per l’infanzia, entra in funzione dal prossimo anno scolastico 2018/2019 e verrà coordinato dall’Istituzione “Marsala Schola”. Espressione del recente “Regolamento dei servizi educativi zero-sei anni”, la sezione sarà aggregata al Giardino d’Infanzia “Guido Baccelli” e sarà dedicata ai bimbi da due a tre anni.

“Per volontà di questa Amministrazione, soddisfacendo anche la crescente richiesta delle famiglie – sottolinea l’assessore Anna Maria Angileri – puntiamo ad un’efficace organizzazione del sistema integrato di educazione e istruzione, con un percorso educativo ritagliato sull’età crescente dei bambini, rispettandone tempi e stili individuali di apprendimento”.

La “Sezione Primavera” accoglierà un massimo di venti bimbi per 5 giorni a settimana (da lunedì a venerdì), a tempo pieno e con annesso servizio refezione. L’inizio dell’attività educativa è previsto per il prossimo 12 settembre con il Progetto Accoglienza e si concluderà il 30 giugno 2019, secondo il calendario scolastico.

I bimbi sono ammessi alla frequenza secondo l’ordine della graduatoria approvata. Come si legge nel relativo Avviso Pubblico (online sul web dell’Istituzione all’indirizzo www.marsalaschola.com), le iscrizioni potranno essere effettuate – con modalità telematiche, collegandosi allo stesso sito – a partire da domani e fino al prossimo 27 agosto. Coloro che non hanno la possibilità di utilizzare internet, possono contare sull’assistenza tecnica fornita presso la sede dell’Istituzione di via V. Pipitone (da lunedì a venerdì, ore 9/12,30).