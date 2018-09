Marsala, incidente sulla via Mazara, 2 uomini feriti

Due uomini di una quarantina di anni sono rimasti feriti a seguito di un incidente stradale avvenuto questa sera sulla via Mazara. I due uomini viaggiavano su uno scooter di grossa cilindrata Piaggio Beverly che, per cause ancora di accertamento, si é scontrato con una Golf Volkswagen, condotta da una donna.

Sul posto, nei pressi di Villa Araba, sono intervenute 2 ambulanze che hanno trasportato i due uomini in ospedale. I due, fortunatamente, erano coscienti. Avrebbero riportato vaste ferite agli arti inferiori con sospetto di fratture ossee. Illesa invece la donna.

L’incidente è stato rilevato dagli agenti della Squadra Infortunistica della Polizia Municipale di Marsala.