Marsala, incidente: pirata della strada travolge una turista e scappa

Una giovane donna, pare una turista in visita a Marsala, intorno a mezzogiorno di oggi è stata vittima di un incidente stradale, nei pressi del passaggio a livello della Stazione Ferroviaria.

La donna, una ventina di anni al massimo, mentre stava attraversando la sede stradale è stata investita da un auto e abbandonata sull’asfalto in mezzo al traffico frenetico dell’orario di punta. Il suo investitore, un uomo, pare alla guida di una Opel, si è soffermato pochi secondi e subito dopo, quando la donna priva di sensi si è accasciata al suolo, si è dato alla fuga sgommando per farsi spazio tra la gente che correva in soccorso della sfortunata turista.

Immediatamente dopo l’accaduto si portavano sul posto due pattuglie della polizia municipale ed una autoambulanza. La ragazza, che nel frattempo ha ripreso coscienza, ma in stato di choc confusionale per quanto accaduto, è stata avviata in Pronto Soccorso per un check up. Le sue condizioni, apparentemente, sembrano non destare preoccupazioni.

Si è aggravata (con la fuga), invece, la posizione del suo investitore, di cui la Polizia Municipale è già in possesso del numero di targa dell’auto. Non appena identificato verrà sicuramente deferito alla Procura della Repubblica per omissione di soccorso.

Quello che poteva essere, tutto sommato un banale incidente, diventa un episodio criminale punibile penalmente.