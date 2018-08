Marsala, incidente frontale in via Favara: 4 feriti

È di quattro feriti, fortunatamente non gravi, e due utilitarie distrutte dal violento impatto, il bilancio di uno scontro frontale avvenuto a Marsala nell”area industriale.

Per cause che sono ancora in corso di accertamento, in via Favara si sono scontrate una Renault Clio, su cui viaggiavano tre ragazzi, ed una Fiat Punto condotto da un uomo in avanti con gli anni. A seguito dell’urto tutti e quattro hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere, le loro condizioni, secondo quanto è dato sapere, non destano eccessive preoccupazioni. Ne avranno per pochi giorni.