Marsala: in progetto la sostituzione di 20 autobus

L’amministrazione comunale di Marsala ha comunicato che presto a verrà rivoluzionato il parco autobus dello Sma. Dei 30 autobus in dotazione ne verranno sostituiti 20 (Gli euro 0,1, 2 e 3 in servizio al Comune, mediamente da 30 anni). Un grande traguardo per il trasporto pubblico locale che va a merito dell’Amministrazione Di Girolamo che ha partecipato con successo a un bando europeo aggiudicandosi, specificatamente, la fornitura di

N° 6 Autobus euro 6 da 12,00 m;

N° 5 Autobus euro 6 da 11,00 m;

N° 5 Autobus euro 6 da 6,50 m;

N° 4 Autobus euro 6 da 6,00 m;

Per un valore di € 4.324.900,00 che andranno a sostituire:

N° 5 – Euro 0

N° 2 – Euro 1

N° 6 – Euro 2

N° 7 – Euro 3