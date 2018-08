Marsala, in distribuzione i tesserini venatori per la caccia

In distribuzione a Marsala i tesserini venatori

Sono in distribuzione al Comune di Marsala i tesserini venatori regionali indispensabili per potere esercitare l’attività di caccia a partire dal 1° settembre 2018, data di apertura della stagione venatoria.

Ciò a seguito di una determina del Sindaco Alberto Di Girolamo, predisposta dal dirigente del settore Attività Produttive Giuseppe Fazio. Gli uffici interessati al rilascio dei permessi di caccia sono quelli di via Ernesto Del Giudice (settore commercio ed attività produttive); nonché quelli di Strasatti, Paolini e San Leonardo.

La distribuzione dei tesserini venatori, sarà attiva dalle 9 alle 13 – sia nella sede di via Ernesto Del Giudice che in quelle periferiche.

Sempre da oggi, giovedì 23 agosto 2018, e fino al 1° settembre verrà attuata anche la distribuzione pomeridiana nella sede centrale dell’Ufficio Attività Produttive in via Ernesto Del Giudice, 16 (ore 15,00 – 19,00). E la distribuzione pomeridiana interesserà anche gli uffici di Strasatti e Paolini (ore 15,00 – 19,00). Negli uffici periferici sarà possibile ritirare i permessi di pomeriggio fino al 30 agosto, fatta eccezione per le giornate di sabato e domenica in cui gli uffici saranno chiusi.

A decorrere dal 3 settembre i tesserini potranno ritirati dagli interessati solo nella sede centrale del Servizio Attività Produttive nelle ore d’ufficio.

Per ottenere il rilascio del tesserino venatorio per la stagione in corso gli interessati dovranno presentare agli addetti al servizio il porto d’armi, le ricevute di versamento (bollettini) delle tasse governativa e di concessione regionale e l’assicurazione contro eventuali infortuni.

Il numero dei cacciatori marsalesi oscilla fra le 1500 e le 1700 unità.