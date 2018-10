Marsala, il Movimento 5 Stelle dona tre nuovi defibrillatori

M5S ha indetto una Conferenza Stampa per presentare il Progetto “Marsala Città Sicura”. . per presentare il Progetto “Marsala Città Sicura”. L’iniziatica consiste nel dotare la città di 3 DAE (Defibrillatore Semiautomatico). I tre apparati salva vita saranno messi a disposizione della cittadinanza in zone trafficate della Città di Marsala.

L’iniziativa, realizzata con l’accantonamento volontario di parte dei compensi spettanti al portavoce del Movimento 5 Stelle Aldo Rodriquez, è finalizzato ad anticipare il soccorso a persone in stato di arresto cardiaco improvviso (provocato di solito da un’alterazione di ritmo quale la fibrillazione ventricolare che impedisce al cuore di avere un periodo di tempo efficace per la sistole e la diastole). In questi casi, infatti, non esiste un trattamento farmacologico che possa agire direttamente sulla fibrillazione ventricolare. L’unica cosa in grado di agire è l’erogazione di una scarica elettrica da parte di un defibrillatore”, seguita da un corretto massaggio cardiaco, per evitare la morte cardiaca improvvisa. Oltre alla consegna delle 3 unità ,DAE (Defibrillatore Semiautomatico) si provvederà alla formazione, attraverso corsi BLS-D (Basic Life Support-Defibrillation), di 8 persone allo scopo di poter intervenire in caso di necessità.

Il Portavoce al Consiglio Comunale di Marsala, Aldo Rodriquez, ha indetto l’incontro con gli operatori dell’informazione Sabato 27 ottobre, alle ore 10.00 presso la Sala Multimediale del Complesso Monumentale San Pietro, in Via Ludovico Anselmi Correale, 12 a Marsala. Alla conferenza stampa interverranno: Aldo Rodriquez, portavoce M5S al consiglio comunale di Marsala, Piera Aiello, portavoce M5S alla Camera dei Deputati, Vincenzo Maurizio Santangelo, portavoce in Senato, nominato Sottosegretario del Ministero dei Rapporti con il Parlamento e alla democrazia diretta, Francesco Mollame, portavoce in Senato, Caterina Licatini, portavoce alla Camera dei Deputati, Sergio Tancredi, portavoce M5S all’ARS, Valentina Palmeri. Presenta Irene Tarantino, attivista del M5S Marsala.