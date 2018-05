Marsala, il consigliere pentastellato Rodriquez chiede l’accesso agli atti sugli appalti e sub-affidamenti di lavori e/opere

Il consigliere comunale Aldo Fulvio Rodriquez del Movimento 5 Stelle vuole vederci chiaro sugli appalti e sub appalti delle opere pubbliche e/o di manutenzione eseguite ed in corso di esecuzione a Marsala. L’esponente politico d’opposizione lo fa in maniera determinata con una richiesta formale indirizzata al Segretario Generale Bernardo Tirolo.

Rodriguez, entro il termine di 30 giorni previsti per legge, vuole essere informato per iscritto: di tutti i lavori pubblici eseguiti in Città a partire dal 01/01/2015; la tipologia dei contratti stipulati per ogni opera, manutenzione ordinaria e/o straordinaria, nonché lavori di urgenza o somma urgenza, con la specifica dei criteri e procedura di affidamento utilizzatori; l’elenco delle ditte affidatarie nonché delle ditte interessate dai sub affidamenti è che hanno operato a qualsiasi titolo nelle opere o lavori di cui sopra.

La richiesta di accesso agli atti, così come previsto dalla legge, è un proprio diritto nell’esercizio del ruolo di consigliere comunale. La mole, come la specificità della documentazione richiesta, lascia presupporre che non si tratti di una semplice verifica, bensì di una vera e propria inchiesta. Cosa bolle in pentola non è dato sapere, per il momento.

Ecco cosa scrive al riguardo il consigliere comunale Aldo Fulvio Rodriquez del Movimento 5 Stelle nella nota inviata ufficialmente al Segretario Generale del Comune di Marsala.

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO

“Il sottoscritto Aldo Fulvio RODRIQUEZ, nella qualità di consigliere comunale al fine di poter ampliare la propria conoscenza sulle opere pubbliche e/o manutenzione eseguite nel nostro Comune, con la presente

Premesso che

– i Consiglieri comunali, per l’esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi;

– le esigenze conoscitive connesse con la funzione di Consigliere comunale devono essere considerate motivazioni sufficienti per l’esercizio del diritto di accesso;

– i Consiglieri comunali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonché da qualsiasi altro diritto;

– le Commissioni consiliari, per l’adempimento dei compiti loro assegnati, hanno diritto, previa richiesta scritta, di ottenere dagli uffici informazioni, notizie e documenti;

chiede

– di esercitare il proprio diritto di accesso relativamente alla documentazione in oggetto indicata e più esattamente

chiede

di venire in possesso, in formato digitale (indirizzo p.e.c.:

aldorodriquez@pec.comune.marsala.tp.it), della documentazione relativa a:

1) tutti i lavori pubblici eseguiti sul nostro territorio a partire dal 01/01/2015;

2) la tipologia dei contratti stipulati per ogni opera, manutenzione ordinaria e/o straordinaria, nonché lavori di urgenza o somma urgenza, con la specifica dei criteri e procedura di affidamento utilizzatori;

3) l’elenco delle ditte affidatarie nonché delle ditte interessate dai sub affidamenti è che hanno operato a qualsiasi titolo nelle opere o lavori di cui sopra.

Si invita la S.S. a voler inviare la documentazione richiesta entro i termini di gg.30. previsti per legge

Certo di un sollecito riscontro ringrazia anticipatamente e porge cordiali saluti.

Consigliere Comunale

Aldo Fulvio Rodriquez”