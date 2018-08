Marsala, grave incidente in contrada Giughi

Non ha avuto, fortunatamente tragiche conseguenze, lo scontro di due auto alla periferia di Marsala. Per cause che sono ancora in corso di accertamento una Fiat Idea e una Renault Captur sono violentemente scontrate. A seguito dell’impatto la Fiat Idea si cappotta.

Gli occupanti delle auto, di cui non si conosce l’identità, hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. Pare, comunque, che non vi siano feriti di una certa gravità, saranno i medici e gli esami diagnostici a stabilire le reali condizioni e le relative prognosi di guarigione.

Semi distrutte, invece, sono le du auto coinvolte nel brutto incidente di questo pomeriggio dove si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco