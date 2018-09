Marsala, furgone si ribalta sulla via Trapani, traffico bloccato per oltre 2 ore

Un rocambolesco incidente stradale ha paralizzato il traffico sulla statale 115 Marsala-Trapani, per oltre due ore. Il traffico è stato deviato sulle strade alternative via Trieste e via Vita creando intasamento, lunghe file e ingorghi che hanno rallentato la circolazione veicolare nell’ora di punta che coincide con l’apertura delle scuole, uffici e negozi.

Per cause che sono ancora al vaglio dei Vigili Urbani una furgone Iveco, intorno alle ore 7 di questa mattina, dopo aver violentemente urtato e abbattuto il muretto di cinta di una abitazione privata, si è ribalto trasversalmente sulla sede stradale occupando entrambi le carreggiate, come mostrano le foto scattate questa mattina da Sergio Oliva

La persona che si trovava alla guida, di cui non si conoscono le generalità, è stata avviata in ospedale. Le sue condizioni sarebbero serie, ma non talmente gravi da pregiudicare la vita.

Sulla via Trapani, davanti al numero civico 267, teatro dell’incidente, si sono portati gli agenti della Squadra Infortunistica della Polizia Municipale per i rilievi di rito, al termine dei quali si è sgombrata la strada con l’ausilio di un mezzo pesante munito di gru per sollevare e trasportare il furgone incidentato.

Solo dopo due ore il traffico veicolare è ritornato a scorrere regolarmente su una delle principali arterie di Marsala.