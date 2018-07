Marsala, festeggiamenti in onore di Sant’Anna: dal 23 al 26 luglio

Festeggiamenti in onore di Sant’Anna – Marsala 2018

PROGRAMMA

Triduo predicato da Don Marco Laudicina

Lunedì 23 Luglio

Ore 17:30 Santo Rosario

Ore 18:00 Riflessione/testimonianza di una coppia di fidanzati

Ore 19:00 Santa Messa e benedizione dei fidanzati futuri sposi con “stuzzichini d’amore”

Martedì 24 Luglio

Ore 17:30 Santo Rosario

Ore 18:00 Riflessione/testimonianza dell’essere coppia

Ore 19:00 Santa Messa e benedizione delle coppie già sposate con “sacchettini d’amore”

Mercoledì 25 Luglio

Ore 17:30 Santo Rosario

Ore 18:00 Riflessione/testimonianza del vivere da Nonni

Ore 19:00 Santa Messa e benedizione dei Nonni con “tovagliolini d’amore”

Giovedì 26 Luglio – Festa Di Sant’Anna

Ore 08:00 Scampanio

Ore 10:00 Santa Messa con benedizione dei Bambini

Ore 17:30 Santa Messa presieduta dal parroco Don Tommaso Lombardo e a seguire processione con il Simulacro della Madre Sant’Anna

Itinerario Processione: Via XIX Luglio (uscita ore 18:30), Via Pellegrino, Piazza Marconi, Corso Gramsci, Via A. De Gasperi, (sosta presso la casa di riposo Giovanni XXIII), Via del Fante, Via M. D’Azeglio, Via Struppa, Via Colocasio, Via A. Diaz, Piazza San Francesco, Via XIX Luglio (rientro).

La Chiesa di Sant’Anna per il tempo dei festeggiamenti rimarrà aperta dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30.

P.S.: Quest’anno Biscotto della Nonna Sant’Anna

Il Parroco Don Tommaso Lombardo