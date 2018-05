Marsala, fervono i preparativi per la rassegna CiancioFest 2018

Anche quest’anno, Ciancio, la popolosa contrada del versante sud del marsalese, si appresta a vivere l’edizione 2018 di CiancioFest, la rassegna di cinque giorni che alterna riti e tradizioni sacre a momenti conviviali e di intrattenimenti. Il tutto, come sempre, in onore di Maria Santissima Madre della Chiesa, “patrona” e protettrice degli abitanti del quartiere.

CiancioFest é un appuntamento ormai conosciuto, atteso e partecipato da marsalesi e non solo, che ogni anno richiama una moltitudine di famiglie provenienti da tutto il territorio della provincia. Un autentico mix di fede, devozione, folklore e tradizione che unisce tutti e che è volto a rivivere e riscoprire la bellezza dello stare insieme, della condivisione, con gioia ed armonia fraterna.

A lavorare già da mesi all’edizione targata 2018 è il neonato comitato pro-festeggiamenti, presieduto da Angelo Genna e coadiuvato da un direttivo formato da ben sei consiglieri, tra cui il parroco don Giacomo Putaggio, guida spirituale dell’intera festa. I consiglieri sono: Diego Angileri (con funzione anche di segretario), Paolo Zerilli (con funzione anche di tesoriere), Andrea Di Girolamo (anch’egli con funzione di tesoriere), Alberto Bonventre e Vincenzo Cottone. Unitamente a questi, non mancheranno i tanti volontari, uomini, donne, giovani e meno giovani, pronti come sempre a dare la loro preziosa mano per la buona riuscita della festa.

Il programma festeggiamenti 2018 va da mercoledì 22 a domenica 26 agosto, e sarà ricco di tante novità degne di nota. A confermare questo, anche le parole del presidente del comitato Angelo Genna: << E’ un programma che rispetta la tradizione, ma le novità non mancheranno. E’ un programma che accontenta tutti, giovani e meno giovani. Sarà una grande festa, anche quest’anno >>. Certo di questo è anche il parroco, don Giacomo Putaggio, che afferma che << CiancioFest, prima di essere la festa di un’intera contrada, è una festa dedicata a Maria, una festa che serve a vivere profondamente e riscoprire il nostro forte legame alla Vergine.>>. Coglie anche l’occasione, don Putaggio per fare appello alla contrada, <<affinché collabori fattivamente anche quest’anno, alla buona riuscita della festa, che è festa di tutti>>.

Il tema centrale di quest’edizione, sarà la figura della donna, nelle sue più importanti sfaccettature. A collaborare alla redazione del programma della CiancioFest 2018, è anche per questa edizione, Peppe Giacalone.

AVVISO PUBBLICO:

Per info, circa il noleggio della “casetta” per partecipare come espositori ai “mercatini dello shopping” che si svolgeranno nelle serate della Cianciofest, nei viali della parrocchia, contattare il seguente numero: 366 192 6126.