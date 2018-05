Marsala: erogazione idrica, interventi per “sfiatare” le condotte

Esperti e tecnici del Comune di Marsala sono stati convocati stamani dal sindaco Alberto Di Girolamo per porre rimedio alla mancata erogazione idrica in alcune zone del territorio. E ciò a distanza di oltre quattro giorni dalla riparazione del doppio guasto alla rete idrica – in via Tunisi e in contrada Berbarello – che aveva comportato la chiusura della relativa stazione di pompaggio.

Alla riapertura dell’acqua, avvenuta sabato scorso, si sono verificati ancora disagi nell’approvvigionamento idrico, sia nel centro urbano che in alcune zone del versante nord, a cominciare da via Trapani e zone limitrofe.

Gli esperti hanno riscontrato la presenza di bolle d’aria lungo la rete, si dovranno quindi installare dei punti di sfiato in alcuni tratti già all’attenzione del competente Ufficio, a cominciare dalla rete che da Piazza Porticella si dirama verso via Trapani.