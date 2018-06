Marsala, emergenza rifiuti, il sindaco esorta a differenziare di più

La situazione riguardante la raccolta dei rifiuti indifferenziati (rsu) non si sblocca. Dopo reiterati incontri in Prefettura e alla Regione, tutti i Comuni del trapanese sono in stato di emergenza. “Rinnovo l’appello ad effettuare un’accurata differenziazione delle tipologie di rifiuto, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo.

È l’unico modo per ridurre l’rsu e, conseguentemente, diminuire le tonnellate da inviare in discarica”. Infatti, a fronte di una produzione media giornaliera di 45 tonnellate di rifiuto non riciclabile, la Regione Siciliana ha autorizzato Marsala a conferirne in discarica non più di 35 tonnellate al giorno. Così, mentre prosegue regolarmente la raccolta di organico, carta, plastica e vetro, la raccolta dell’rsu è legata alla possibilità di scarico dei mezzi che trasportano i rifiuti. Stando così le cose, l’Energetikambiente non può assicurare il quotidiano prelievo dei sacchetti rsu su tutto il territorio comunale.

Intanto, diversi condomini – a causa del blocco di conferimento nelle discariche disposto dalla Regione – stanno sollecitando i residenti a differenziare quanto più possibile, collaborando così a mantenere un certo decoro dello stabile e garantire l’igiene.

Stamattina, infine, il sindaco ha incontrato i preti della Forania di Marsala, cui ha rivolto un accorato appello affinché si facciano portavoce, nelle proprie Parrocchie, che occorre aumentare la quantità di differenziata. Da parte loro, i sacerdoti diffonderanno una nota per invitare i fedeli a produrre meno rsu e, comunque, a differenziare i rifiuti con molta più attenzione.