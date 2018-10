Marsala, é morto il ragazzo dell’incidente di contrada Casazze

Non c’è l’ha fatta il ragazzo rimasto gravemente ferito ieri in contrada Casazze a Marsala. Mariano Barista, 25 anni, è deceduto a seguito dei traumi, fratture e ferite riportate a seguito dello scontro fra la propria moto ed una autovettura, verificatosi intorno alle ore 21 di ieri. Le sue condizioni erano apparse gravissime ai sanitari dell’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala ove era stato trasportato in ambulanza. La triste notizia della sua scomparsa si é diffusa nella serata di oggi suscitando commozione e sgomento: un’altra giovane vita si é spezzata sulle strade della città.

Posted by Redazione Marsala News è un portale d'informazione rivolto al territorio che esalta spaccati di cronaca, attualità, politica, sociale, sport, spettacolo, opportunità di lavoro locale, regionale, nazionale, comunitaria.