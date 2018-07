Marsala e Mazara, riconosciuti Dea di primo livello i rispettivi Ospedali

Il Movimento politico Progettiamo Marsala esprime compiacimento per il riconoscimento della Regione Sicilia dei due ospedali trapanesi a Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di primo livello che rende giustizia al Paolo Borsellino e all’Abele Aiello, da troppo tempo bistrattati e dimenticati dalla politica e dalla burocrazia.

Ecco cosa scrive il movimento:

“Mettiamo i puntini sul piano di riordino della sanità ospedaliera in provincia di Trapani!!! Il Coordinamento Comunale di ProgettiAmo Marsala esprime la sua piena soddisfazione per il nuovo piano di riordino della rete ospedaliera in provincia di Trapani sviluppato dall’Assessore Regionale Razza ed ora all’esame della VI commissione dell’Ars e successivamente in concertazione tra i ministeri competenti, rilevando come, a dispetto di quanto prospettato da profeti di sventura, il territorio della provincia di Trapani sia stato valorizzato, con il riconoscimento di tre DEA (Dipartimenti di Emergenza e Accettazione ) di primo livello: oltre Trapani, vengono infatti valorizzati i presidi ospedalieri di Marsala e Mazara del Vallo. Ci preme sottolineare come l’avanzamento di livello dei presidi ospedalieri citati sia frutto anche del lavoro svolto in sinergdàia dall’avv. Paolo Ruggieri, coordinatore provinciale di Diventerà Bellissima, nonché componente di ProgettiAmo Marsala, con l’Assessore Regionale alla Salute, Avv. Ruggero Razza, anch’egli nelle fila di Diventerà Bellissima. E’ stato un lavoro silenzioso, sotto traccia, ma incessante e concreto e che oggi i suoi risultati. Testimonianza del fatto che per essere “politici” non è necessario ricoprire cariche elettive ma è sufficiente amare questo territorio ed impegnarsi nel quotidiano, secondo le proprie competenze e disponibilità. Questo ci preme dirlo, prima che altri, dall’alto del loro scranno parlamentare, si arroghino, ipotesi invero probabile, presunti interventi che non trovano riscontro nella realtà concreta. La mancata elezione dell’Avv. Ruggieri non ha significato il venir meno del suo impegno per il territorio. Il risultato raggiunto nel piano della sanità provinciale lo dimostra. Firmato: Ii Coordinamento di ProgettiAmo Marsala”

La redazione di Marsala News, da.. ú, auspica che si volti definitivamente pagina con una sanità approssimata e per lo piu traballante come organici medici e paramedici, ma anche sotto l’aspetto innovativo e tecnologico. Si auspica che l’Assessore Regionale alla Salute Ruggero Razza riempia gli ospedali di Marsala e Mazara di attrezzature moderne, ma soprattutto che colpi i buchi nelle rispettive piante organiche con validi professionisti. I viaggi della speranza, quando la sanità presente sul territorio é efficiente, non devono più esistere.