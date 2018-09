Marsala e Lions Club commemorano le vittime dell’11 settembre 2001

Martedì 11 settembre 2018, si svolgerà la Cerimonia di Commemorazione delle vittime delle Torri Gemelle, d’intesa fra il Lions Club di Marsala, presidente Pietro Di Girolamo, e il Comune di Marsala, sindaco Alberto Di Girolamo.

La Cerimonia si terrà in due momenti. Il primo momento si svolgerà all’ex Convento del Carmine alle ore 18:00 con la inaugurazione della Mostra Foto del ricordo, alle ore 18:30 avverrà la Cerimonia di Commemorazione, a seguire l’apposizione della firma per il rinnovo del Protocollo di affidamento del Largo in via Sibilla, alle 19:00 la Consegna degli attestati per il conferimento del titolo di Paladini della memoria ai giovani nati a Marsala l’11 settembre 2001.

Il secondo momento si svolgerà alle ore 19:30 in via Sibilla presso il Bastione Velasco con la deposizione della corona di alloro sul cippo posto al Largo Vittime 11 settembre 2001 . La cittadinanza è invita a partecipare.