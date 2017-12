Marsala: due milioni di euro dal CONI per gli impianti sportivi, pronto un piano per lo Stadio Comunale

Nuovi finanziamenti dal CONI per la rigenerazione degli impianti sportivi, presentato un piano di interventi per lo Stadio di Marsala; disponibili circa due milioni.

Due gli interventi programmati per l’impianto sportivo: il primo riguarda il terreno di gioco. Verrà collocato un manto in erba artificiale con relativo sistema di drenaggio; mentre l’impianto di irrigazione verrà in parte recuperato ed alimenterà gli irrigatori a scomparsa, necessari nel periodo estivo per evitare che l’eccessivo calore danneggi l’erba sintetica.

L’attuale manto della pista di atletica leggera – completamente inagibile e con attrezzature fatiscenti – verrà rimosso e sostituito con nuovo materiale avente le caratteristiche fisicomeccaniche dettate dalla FIDAL/IAAF: sarà antisdrucciolo e antiriflesso, nonché ad alta resistenza a raggi UV, agenti atmosferici e all’azione meccanica delle scarpette chiodate.

Saranno rimesse a nuovo anche le pedane per il salto in lungo e per quello con l’asta, ristrutturando altresì la “fossa riviera” della corsa siepi. Nel progetto presentato dal Comune, è prevista infine la realizzazione di aree destinate a spazi sportivi e servizi di cortesia, inclusi servizi igienici, spogliatoi e sala medica/fisioterapica.

I locali, necessari per l’omologazione FIDAL, saranno ricavati in quelli esistenti nella zona curva. Il progetto dell’Amministrazione Di Girolamo, ove approvato dal CONI, sarà inserito tra le opere da finanziare nel prossimo triennio.