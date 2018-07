Marsala, domani mobilitazione popolare per rilanciare l’aeroporto

Una mobilitazione generale per stimolare le autorità politiche ed i vertici di Airgest é stata promossa per domani mattina. Si tratta di una manifestazione apolitica, senza partiti e sindacati, promoss da imprenditori che operano nel turismo e da liberi cittadini a cui stanno a cuore le sorti dell’Aeroporto. Da un anno l’arroporto non funziona piú a pieno regime. Il numero dei passeggeri in transito si é affievolito.

L’appuntamento é per le 10.00 all’aerostazione Vincenzo Florio, in concomitanza con il nuovo incontro dell’Osservatorio permanente dei sindaci del trapanese. II primi cittadini, salvo essere impossibilitati da impegni piú importanti, domani – martedì 24 luglio – torneranno a riunirsi all’Aeroporto “Vincenzo Florio” per continuare a tenere alta l’attenzione sullo scalo aeroportuale. Essi rivendicano i voli per dare continuità territoriale a chi vive in questo ambito della Sicilia studenti e persone ammalate che viaggiano per curarsi, ma soprattutto per ritornare i turisti che negli ultimi anni avevano rigenerato l’economia locale.

Seppure l”Airgest é stata ricapitalizzata, oggi vale 12 milioni e mezzo di euro, i tempi sembrano allungarsi per quanto riguarda il tanto atteso bando pubblico per far ritornare gli aerei a volare dallo scalo trapanese. Fra non molto, a settembre, verrá fatta la programmazione della prossima stagione primavera-estate 2019. É il Trapani Birgi rischia di restare senza voli.

Se non verrà appaltato il servizio, prima di tale scadenza, si rischia di trascorrere un altro anno senza aerei e di conseguenza senza turisti. Un’altra estate senza tratte aeree significherebbe la fine per tanti piccoli imprenditori che hanno investito, indebitandosi fino al collo, nel turismo per il milione e mezzo di passeggeri che muoveva, attraverso l’Aeroporto di Trapani Birgi, la compagnia Aerea Ryanair con 4 aeromobili sul territorio. Quei tempi sono lontani, occorre lottare per far ritornare a funzionare, a pieno regime, l’aeroporto. Ne va la ”sopravvivenza” di tanta, tantissima gente che nel turismo aveva cercato occupazione, riscatto sociale e fonte di ridfito.