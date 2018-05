Marsala, domani mattina mattina “operazione” Clean Up: pulizia straordinaria della Riserva dello Stagnone

Ritorna, anche quest’anno Clean Up, l’operazione di pulizia straordinaria della fascia costiera del Circolo Marsala Petrosino di Legambiente, presieduto dall’avvocato Maria Letizia Pipitone. Nobili gli intendimenti di questa campagna che mira a richiamare l’attenzione di tutti nell’avere cura delle spiagge e dei fondali marini, ma anche e soprattutto quello di mantenere viva l’attenzione sul più grande ed importante patrimonio della città: la Riserva Naturale delle Isole dello Stagnone.

Anche quest’anno il comune di Marsala ha concesso alla campagna di sensibilizzazione alla tutela della natura il Patrocinio gratuito. Tuttavia Legambiente Marsala Petrosino ritiene che l’amministrazione comunale poco o nulla ha fatto in questi anni per fermare gli interessi speculativi sull’area da parte di coloro che profittando dell’assenza dell’ente gestore della riserva, violano costantemente le più elementari regole di fruizione del sito protetto. Si assiste, infatti, attoniti al proliferare di impianti sportivi per la pratica del Kite Surf che, seppur in astratto a basso impatto ambientale, in concreto si traduce in un uso irrispettoso e talvolta lesivo del bene naturale.

Maria Letizia Pipitone, nella qualità di presidente del sodalizio per la tutela ambientale, chiede pertanto che si regolamenti la concessione di aree destinati a detto sport, impedendo in primo luogo che esso occupi l’intera laguna, che si impedisca il parcheggio delle auto sulle aree di riserva e di pre riserva; che si punti al recupero, ai fini della ricezione turistica, dei vecchi fabbricati anziché al continuo rilascio di concessioni edilizie; che si ponga un freno al traffico veicolare sulla strada provinciale che costeggia la laguna, favorendo quello pedonale e ciclabile. Legambiente, infine, per l’ennesima volta che il Comune di Marsala renda costantemente visibile la propria presenza attraverso l’impiego della Polizia Municipale soprattutto nei luoghi della riserva di maggiore affluenza di visitatori, e surfisti.