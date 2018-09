Marsala, deunciate 2 persone per la rissa in Piazza del Popolo

Due persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per la rissa verificata domenica notte, nella centralissima Piazza del Popolo a Marsala. I Carabinieri della locale stazione, portatesi sul posto mettevano la parola fine alla lite che era scaturita per futili. Inoltre denunciavano a piede libero i due marsalesi, di cui sono state fornite sole le iniziali, D. F. e V. P.

Nel corso della stessa sera i Carabinieri hanno effettuato tutta una serie di controlli che hanno portato all’elevazione di 16 contravvenzioni per infrazioni al codice della strada e al fermo di 4 motocicli i cui conducenti li guidavano senza il casco, in fine 3 ragazzi sono sono stati segnalate alla Prefettura di Trapani poiché trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.