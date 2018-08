Marsala, denunciato un uomo e segnalati 5 assuntori di stupefacenti

Stupefacenti, un uomo denunciato a piede libero e 5 soggetti, di cui due minori, segnalati alla Prefettura di Trapani è il bilancio di un servizio antidroga dei Carabinieri di Marsala.

I militari dell’Aliquota Operativa della locale Compagnia, a seguito di una perquisizione domiciliare, hanno deferito in stato di libertà D.D.A., 29enne marsalese di origini rumene, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di 15 grammi di marijuana già essiccata e suddivisa in dosi, oltre ad un bilancino di precisione digitale.

Nel corso della stessa operazione i carabinieri hanno segnalato alla prefettura di Trapani, quali assuntori di sostanze stupefacenti, 5 soggetti marsalesi, di cui due minori. Questi erano stati trovati in possesso di un quantitativo minimo di sostanza stupefacente, tale da rientrare nella cosiddetta “dose per uso personale”.

I Carabinieri di Marsala hanno raggiunto un altro importante risultato che conferma il costante impegno profuso dall’Arma nella lotta alla produzione ed alla vendita al dettaglio delle sostanze stupefacenti.