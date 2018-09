Marsala: denunciate 6 persone per vari reati dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Marsala, nella serata di venerdì 31 Agosto, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio- protrattosi fino alle prime ore del mattino di sabato – che ha visto l’impiego di oltre 20 Carabinieri, supportati da unità cinofile e reparti speciali, finalizzato al controllo della circolazione stradale – con particolare attenzione all’abuso di sostanze alcooliche alla guida – oltre che alla prevenzione e alla repressione dell’uso di sostanze stupefacenti.

Predisposti numerosi posti di controllo nelle aree più sensibili del territorio e un posto di blocco sul Lungomare Boeo.

In totale sono state controllate oltre 100 persone ed autoveicoli, elevate sanzioni amministrative al codice della strada per un ammontare di circa 12.000 euro. Inoltre, 7 persone sono state sorprese alla guida con un tasso alcool emico superiore a quello consentito dalla normativa vigente: per tutti è scattato il ritiro della patente e per tre di essi anche la denuncia a piede libero, poiché avevano un tasso alcolemico superiore a 0,8 G/L.

Denunciati alla locale autorità giudiziaria un 33enne per ricettazione, poiché sorpreso alla guida di uno scooter rubato e subito restituito dai Carabinieri al legittimo proprietario, nonché i marsalesi di 21 e 26 anni, perché sorpresi a gareggiare ad alta velocità con le proprie automobili nella zona compresa tra via Dante Alighieri e via Nino Bixio.

Infine, con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Palermo alla guida del cane Ron, sono state effettuate diverse perquisizioni nella zona di Porta Nuova, Via XI Maggio e Via Scurti,con il rinvenimento di diversi quantitativi di hashish e marijuana e la segnalazione di 3 giovani marsalesi alla Prefettura di Trapani.